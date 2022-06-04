شكرا لقرائتكم خبر عن حادث أطفال الدقهلية يفتح ملف الفحوصات الطبية قبل الزواج.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مذبحة أطفال الدقهلية.. تفتح ملف الفحوصات الطبية قبل الزواج والكشف عن الحالة النفسية للعروسين"، استعرض خلاله كيف أصبح اهمال الكشف الطبي للمقبلين على الزواج خطرا داهما على المجتمع والأسر المصرية، والعقوبات المقررة لتزوير هذه الفحوصات الطبية، ومشروع قانون للتصدى لهذه الظاهرة، وإليكم نص التقرير كاملا: