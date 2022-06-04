أوكرانيا تسعى إلى تعزيز وضعها العسكري قبل استئناف المحادثات مع روسيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 01:13 مساءً - منذ 7 دقائق

آخر تحديث: 4 - يونيو - 2022 1:51 مساءً

أفاد المفاوض الأوكراني “ديفيد أراخامية” بأنّ أوكرانيا ترغب في تعزيز مواقعها على الأرض بمساعدة شحنات الأسلحة الجديدة التي تسلمتها من الغرب، قبل استئناف محادثات السلام مع روسيا.

وفي تصريحات للتلفزيون الوطني الأوكراني، قال أراخامية: “قواتنا المسلحة جاهزة لاستخدام (الأسلحة الجديدة) … ومن ثم أعتقد أنه يمكننا بدء جولة جديدة من المحادثات من موقف قوي”.

وذكرت أوكرانيا أنها استعادت السيطرة على جزء من مدينة سيفيرودونيتسك الصناعية في منطقة لوغانسك، محور هجوم روسي للسيطرة على منطقة دونباس الشرقية.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت طائرة نقل عسكرية أوكرانية محملة بأسلحة وذخائر بالقرب من ميناء أوديسا على البحر الأسود.

وأشارت الوزارة الى أن الصواريخ الروسية أصابت أيضا مركز تدريب على المدفعية في منطقة سومي الأوكرانية كان مدربون أجانب يعملون فيه. وذكرت أن ضربة أخرى دمرت موقعًا “لمرتزقة أجانب” في منطقة أوديسا.

ولم يتسنَّ لرويترز التحقق من صحة هذه التصريحات من مصادر مستقلة.

أمّا على الجبهة الشرقية، فقد أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن النشاط الجوي الروسي لا يزال مكثفا فوق منطقة دونباس الأوكرانية، حيث شنت الطائرات الروسية ضربات باستخدام ذخائر موجهة وأخرى غير موجهة.

وأضافت الوزارة في تغريدة على تويتر “أسفر الاستخدام المتزايد للذخائر غير الموجهة عن دمار واسع النطاق بالمناطق كثيفة المباني في دونباس، ومن شبه المؤكد أنه تسبب في أضرار جانبية كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين”.