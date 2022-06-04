ملياردير صيني يستثمر 300 مليون دولار في منجم ليثيوم بـ”زيمبابوي”

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 01:13 مساءً - أعلنت شركة التعدين الصينية Zhejiang Huayou Cobalt التابعة للملياردير تشن شيويهوا أنها تنوي الاستثمار في منجم أركاديا لليثيوم بالقرب من هراري في زيمبابوي بقيمة 300 مليون دولار.

ووفقاً لموقع “فوربس”، تخطط شركة Prospect Lithium Zimbabwe، الشركة القابضة لمشروع Arcadia، لاستخدام الاستثمار في تطوير منجم الليثيوم، وإنشاء مصنع بطاقة معالجة تبلغ 4.5 مليون طن من الخام وبطاقة إنتاجية تبلغ 40 ألف طن من مركزات الليثيوم سنويًا.

ستوظف شركة Prospect Lithium Zimbabwe نحو 600 عامل محلي خلال فترة البناء، وسيتم زيادة عددهم إلى 900 شخص بمجرد بدء الإنتاج.

ومن المقرر أن يبدأ مشروع أركاديا في تسليم الدفعة الأولى من الإنتاج العام المقبل.

أوضح كبير الباحثين الاقتصاديين في معهد أبحاث التنمية الاقتصادية والعمل في زيمبابوي، بروسبر شيتامبارا، أن الاستثمار يعد تطورًا مهمًا في زيمبابوي، ويؤدي إلى تأثيرات مضاعفة كبيرة بما في ذلك خلق فرص العمل، والمساهمة في زيادة الإيرادات المالية وتوليد العملات الأجنبية من خلال الصادرات.

أضاف تشيتامبارا: “كما يتمتع الاستثمار بعنصر تصنيع قوي مع الإنشاء المخطط له لمصنع معالجة سيضمن أن الدولة تعظم الاحتفاظ بالقيمة”.

اشترت Huayou Cobalt مشروع أركاديا في أبريل/نيسان 2022 من Prospect Resources المدرجة في أستراليا ومساهمي الأقلية الزيمبابوية مقابل 422 مليون دولار.

يحتوي مشروع أركاديا على 15.8 مليون طن من موارد الليثيوم المقاسة و 11.8 مليون طن من احتياطيات الليثيوم المؤكدة.

الاستثمار في زيمبابوي

استهدف المستثمرون في المناجم الصينيون مؤخرًا مناجم الليثيوم الواعدة في زيمبابوي، نظرًا لأن معظم احتياطيات الليثيوم في البلاد لا تزال غير مستكشفة ويقال إنها تمتلك أكبر احتياطيات في إفريقيا.

خلال الأشهر السبعة الماضية، استثمرت شركتي Shenzhen Chengxin Lithium Group و Sinomine Resource Group أيضًا في مناجم الليثيوم في زيمبابوي.

يعمل الطلب المتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة على زيادة مبيعات السيارات الكهربائية وبطاريات أيونات الليثيوم. وأفاد محللو شركة Research and Markets، أن إيرادات سوق بطاريات أيونات الليثيوم ستصل إلى 165.8 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب بيلغ 15.3%.

كما أوضحت الشركة في التقرير، أن بصرف النظر عن المركبات الكهربائية، هناك سبب رئيسي آخر لارتفاع استخدام بطاريات أيونات الليثيوم وهو النمو في إنتاج الطاقة المتجددة. ويتم استخدام بطاريات الليثيوم الآن بطريقة متزايدة.

سعت Huayou Cobalt أيضًا إلى التوسع في المنطقة من خلال الاستثمار في إندونيسيا لتأمين المزيد من مصادر المواد الخام الأخرى المستخدمة في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.

ووقعت اتفاقية تعاون إطاري في أبريل/نيسان الماضي، مع شركة النيكل المدرجة في إندونيسيا Vale Indonesia لتطوير منشأة معالجة لترشيح الحمض عالي الضغط في بومالا في جنوب سولاويزي، بسعر لم يتم الكشف عنه.

تتطلب الصفقة أن بناء شركة Huayou Cobalt لمشروع Pomalaa HPAL، ومن ثم سيكون لشركة Vale Indonesia الحق في الحصول على 30% من الأسهم فيه.

سيعالج مشروع HPAL في بومالا خام الليمونيت وخام السابروليت منخفض الجودة من منجم فالي إندونيسيا في بومالا وينتج رواسب هيدروكسيد مختلطة بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 ألف طن متري من النيكل سنويًا، والتي سيتم استخدامها في بطاريات السيارات الكهربائية.

صرح المدير المالي لشركة Vale الإندونيسية، برناردوس إيرمانتو، لفوربس آسيا أن Huayou Cobalt تعد دراسات تتعلق، من بين أمور أخرى، بإمدادات الطاقة وإمدادات المياه وعملية المخلفات، والتي ستعقد في غضون ستة أشهر.

سيبدأ بناء مشروع HPAL في نهاية هذا العام، ومن المقرر أن ينتهي البناء في غضون ثلاث سنوات. وقال برناردوس: “نتوقع الاستفادة من التطور السريع لمشروع بومالا، حيث ستنفذ شركة Huayou الاستثمار الأولي”.