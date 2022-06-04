أوكرانيا تطالب كوريا الجنوبية بتزويدها بالأسلحة

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 01:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

تشدّد السلطات الأوكرانية باستمرار على ضرورة تزويدها بمزيد من الأسلحة من الدول الغربية، حتى تستطيع الصمود وهزيمة المخططات الروسية على أراضيها.

في هذا السياق، طالب السفير الأوكراني لدى سيئول، دميترو بونومارينكو، السلطات في كوريا الجنوبية بإرسال أسلحة إلى بلاده.

ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية، قال دميترو: “حكومتنا تأمل في ان تأخذ الحكومة الكورية الجنوبية زمام المبادرة في التعاون مع أوكرانيا وتقديم الأسلحة لها”.

تصريحات السفير الأوكراني جاءت عقب اجتماع له مع رئيس حزب سلطة الشعب الحاكم لي جون-سوك، مستبقًا زيارة سيقوم بها الأخير إلى أوكرانيا اليوم.

وكان الرئيس الأوكراني “فلاديمير زيلينسكي”، قد ألمح إلى هذا الطلب في خطاب له أمام الجمعية الوطنية عبر الفيديو، حينما قال إن بلاده في حاجة إلى تقنيات عسكرية كثيرة، وإن كوريا يمكنها تقديم أسلحة لها.

وفي ما يتعلق بزيارة رئيس حزب سلطة الشعب الكوري الحاكم إلى أوكرانيا، قال دميترو: “هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها حزب سياسي أسيوي أوكرانيا”، مؤكدا تطلع بلاده إلى أن تثمر تلك الزيارة نتائج تفيد أوكرانيا.

وعن جدول أعمال الزيارة، أوضح السفير الأوكراني أنه سيتضمن التعاون الثنائي بين البلدين، وسيسلم رئيس حزب سلطة الشعب رسالة من الرئيس يون سيوك-يول إلى الحكومة الأوكرانية.

وتمنى دميترو أن يكون الرئيس الكوري الجنوبي ضمن الحضور في مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا، المقرر عقده في سويسرا في أوائل الشهر المقبل، حسب تأكيده.