بوريل: الحزمة السادسة من العقوبات ستمثّل ضربة للاقتصاد الروسي

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 01:13 مساءً - منذ ساعتين

اعتبر مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الحزمة السادسة من العقوبات التي تركز على حظر تصدير النفط الروسي لأوروبا، تمثل “ضربة” للاقتصاد الروسي، مشيرًا الى أن موسكو “ستعاني” بسبب العقوبات.

وفي حوار لقناة “الجزيرة”، قال بوريل إن “الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية تمثل ضربة كبيرة للاقتصاد الروسي.. والعقوبات ستجعل الاقتصاد الروسي يعاني”.

وذكر أن “91 في المئة من صادرات النفط الروسية إلى أوروبا سيتم حظرها وستصل مستقبلًا إلى 100 في المئة”.

على صعيد آخر، أشار بوريل إلى أن “روسيا تستخدم الغذاء كسلاح وعقوباتنا لا تؤثر على حركة السفن في الموانئ الأوكرانية”.

وكان بوريل، قد حث الأمم المتحدة في وقت سابق، على إيجاد حل سريع لفتح الموانئ واستخدام الممرات البحرية، لتسهيل تصدير القمح الأوكراني إلى العالم، ومنع حدوث أزمة غذاء، مؤكدا على استعداد الاتحاد الأوروبي للعب دور في تطبيق هذا الحل، في حال تم الاتفاق على ذلك، بين الأمم المتحدة وروسيا.

وفي وقت سابق، دحض الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” أن تكون موسكو هي التي تمنع الموانئ الأوكرانية من تصدير الحبوب، وقال إن الحل الأفضل هو بنقلها عبر روسيا البيضاء في حالة رفع العقوبات عن هذه الدولة.

وفي تصريحات للتلفزيون الوطني، اعتبر أن الدول الغربية تحاول التستر على أخطاء سياستها من خلال إلقاء اللوم على روسيا في ما يتعلق بمشاكل سوق الغذاء العالمية، ووصف التقارير عن حظر الصادرات الروسية بأنها “خدعة”.

وقال بوتين: “إذا أراد أحد ما حل مشكلة تصدير الحبوب الأوكرانية، فإن أسهل طريقة هي عبر روسيا البيضاء. لا أحد يوقفها… لكن من أجل ذلك عليك رفع العقوبات عن هذا البلد”.