الطيران الروسي يكثّف هجماته على دونباس

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 01:13 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن النشاط الجوي الروسي لا يزال مكثفًا فوق منطقة دونباس الأوكرانية، حيث شنّت الطائرات الروسية ضربات باستخدام ذخائر موجهة وأخرى غير موجهة.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر: “أسفر الاستخدام المتزايد للذخائر غير الموجهة عن دمار واسع النطاق بالمناطق كثيفة المباني في دونباس ومن شبه المؤكد أنه تسبب في أضرار جانبية كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين”.

ولفتت الى أن روسيا كثفت استخدام العمليات الجوية التكتيكية لدعم زحفها، إذ جمعت بين الضربات الجوية وهجمات المدفعية المحتشدة لتسخير قوتها النارية مع تحول تركيز عملياتها إلى دونباس.

وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت، في وقت سابق، أنها استعادت السيطرة على جزء من مدينة سيفيرودونيتسك الصناعية، محور هجوم روسي للسيطرة على منطقة دونباس الشرقية، وذلك مع احتدام عمليات القتال.

وقال “سيرجي جايداي”، حاكم إقليم لوغانسك ، للتلفزيون الوطني يوم الجمعة إن القوات الأوكرانية استعادت 20 في المئة من الأراضي التي فقدتها في سيفيرودونتسك.

وأضاف أنه “ليس من الواقعي” سقوط المدينة في الأسبوعين المقبلين على الرغم من نشر تعزيزات روسية.

الى ذلك، أشار الى أنه “بمجرد أن يكون لدينا ما يكفي من الأسلحة الغربية البعيدة المدى، سنجبر مدفعيتهم على الابتعاد عن مواقعنا. وبعد ذلك، صدقوني، المشاة الروس، سوف يركضون (هاربين)”.