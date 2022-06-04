أوكرانيا تتواصل مع مقاتلي آزوفستال الأسرى

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 01:13 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 4 - يونيو - 2022 11:25 صباحًا

أعلن وزير الداخلية الأوكراني “دينيس موناستيرسكي” في وقت متأخر مساء الجمعة، أن أجهزة المخابرات الأوكرانية على اتصال بالمقاتلين الأسرى الذين كانوا في مصنع آزوفستال للصلب مضيفا أن كييف تبذل قصارى جهدها لضمان إطلاق سراحهم.

وتكتنف الضبابية مصير مئات المقاتلين الذين احتجزتهم روسيا في منتصف أيار بعد أن طالبتهم بالاستسلام.

وقال موناستيرسكي للتلفزيون الأوكراني: “من خلال أجهزة المخابرات، نتعرف على ظروف الاعتقال والتغذية وإمكانية الإفراج عنهم”.

“نعلم جميعا أنهم سيكونون هنا، في كييف، ونحن نبذل قصارى جهدنا للقيام بذلك.”

وقالت روسيا في أيار إن ما يقرب من ألفي أوكراني استسلموا بعد آخر محاولة للمقاومة بين أنقاض ماريوبول، حيث صمدوا لأسابيع في المخابئ والأنفاق أسفل مصانع الصلب في آزوفستال.

وتريد كييف عودة المقاتلين في صفقة تبادل أسرى. وطالب بعض كبار المشرعين الروس بمحاكمة بعض الجنود. وقال الكرملين إن المقاتلين الذين استسلموا سيعاملون وفقا للمعايير الدولية.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي “أندريه رودينكو” أشار، في وقت سابق، الى أنه لا يستبعد إمكانية مناقشة تبادل سجناء آزوفستال مع السلطات الأوكرانية.

كما أكد أن بلاده مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات، عندما تبدي أوكرانيا استعدادها واستجابتها البناءة لذلك، بحسب ما أفادت وكالة “ريا” الروسية.

وكانت موسكو حملت كييف سابقاً مسؤولية تعليق المحادثات التي انطلقت بين البلدين، بعد أيام قليلة على انطلاق العملية الروسية في 24 فبراير الماضي.