شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا .. انتشال 3 جثث ضحايا القطار المنكوب بولاية بافاريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل فرق الإنقاذ صباح اليوم السبت جهودها لانتشال ثلاث جثث، على الأقل، من قطار منكوب في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا.

وأعلنت الشرطة اليوم أنه لا يزال هناك بضعة أشخاص في عداد المفقودين.

وقال متحدث باسم الشرطة إن من المتوقع وصول رافعة قادرة على رفع ما يصل إلى 120 طنا إلى موقع الحادث خلال فترة الصباح، وأضاف: "لا يمكننا استبعاد احتمال وجود المزيد من الضحايا تحت عربات القطار".

وتجد فرق الإنقاذ صعوبة بالغة في رفع العربات التي انقلبت خلال الحادث، وفشلت محاولتان سابقتان للرفع.

وخرجت عدة عربات في قطار إقليمي متجه إلى ميونخ عن مسارها في قرية بورجراين ظهر أمس الجمعة، وانقلب العديد من عربات القطار ذات الطابقين وانزلقت على منحدر حتى وصلت بالقرب من طريق رئيسي. ولم يتضح بعد سبب الحادث.