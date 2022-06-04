غبار ودرجات حرارة تلامس الـ 50.. الأنواء تتوقع طقس العراق خلال الأيام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس اليوم السبت سيكون صحوا الى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، ولا تغير في درجات الحرارة عن يوم امس، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس".وأضاف أن "طقس يوم غد الأحد في المنطقة الوسطى سيكون غائما جزئيا، ولا تغير في درجات الحرارة، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحوا حارا ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق لتصل في بعض الاماكن الى (50) درجة مئوية".

وأشار إلى، أن "يوم الاثنين سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائما جزئيا مغبر ابتداءاً من الاقسام الغربية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائما جزئيا مغبر ابتداءاً من الاقسام الغربية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً حاراً مع غبار خفيف ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".



ولفت إلى، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون في المنطقة الوسطى صحوا مع غبار خفيف، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة مسببة تصاعد الغبار أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون صحوا مع غبار خفيف يتحسن تدريجياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا حارا ومغبرا يتحسن تدريجياً ، ولا تغير في درجات الحرارة".

وتابع البيان، أن "الحالة الجوية للبلاد ليوم الاربعاء المقبل ستكون في المنطقة الوسطى صحوا، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً ، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون صحوا مع غبار خفيف، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا حارا مع غبار خفيف، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

