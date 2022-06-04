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دي يونج: ألعب مع هولندا أفضل من برشلونة

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-06-04 | 11:32

دي يونج: ألعب مع هولندا أفضل من برشلونة

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الخليج 365 – رياضة
يرى لاعب وسط منتخب هولندا، فرينكي دي يونج، أنه يلعب بشكل أفضل مع المنتخب الوطني، مقارنة بأدائه في برشلونة.
وقال دي يونج في تصريحات لمحطة (NOS)، بعدما لعب دورا رئيسيا في انتصار هولندا على بلجيكا (1-4)، أمس الجمعة، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية "ألعب بشكل مختلف للغاية هنا عن برشلونة.. أعتقد أن هذا أفضل بالنسبة لي|".

ومن ناحيته، أثنى مدرب منتخب هولندا، لويس فان جال، على أداء دي يونج في المباراة.

وقال فان جال إن نجم البارسا لعب بشكل "رائع"، هو وستيفن بيرجوين.

وما زالت التكهنات مستمرة حول مستقبل دي يونج، في ظل رغبة مدربه السابق في أياكس أمستردام، والمدير الفني الحالي لمانشستر يونايتد، إريك تين هاج، في ضمه إلى الشياطين الحمر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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