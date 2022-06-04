إن بي سي نيوز: تأجيل زيارة جو بايدن إلى السعودية

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت شبكة "NBC News" الأمريكية، نقلاً عن مسئولين، أن زيارات الرئيس جو بايدن، المخططة إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل في وقت لاحق من هذا الشهر، تم تأجيلها حتى يوليو.

ونقلت الشبكة الإخبارية عن مصادر قولها إن "البيت الأبيض يخطط الآن للقيام برحلة أوسع إلى الشرق الأوسط الشهر المقبل".

وقال مسئول كبير في الإدارة الأمريكية للشبكة: "نحن نعمل في رحلة إلى إسرائيل والمملكة العربية السعودية لحضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي + 3..نحن نعمل على تأكيد التواريخ..عندما يكون لدينا شيء نعلن عنه، فسنقوم بذلك".

كما نقلت الشبكة عن دبلوماسي أجنبي ومسئولان أمريكيان قولهما إن "التوقف في السعودية (الزيارة) لن يتم في أواخر يونيو"، فيما صرح مسئولان أمريكيان بأن "الرحلة إلى إسرائيل تم تأجيلها".

وكان من المتوقع أن تتم كلتا الزيارتين في رحلة بايدن المقررة مسبقاً إلى ألمانيا وإسبانيا هذا الشهر.

ولم تكشف الشبكة الأمريكية عن سبب التأخير، فيما أشار الدبلوماسي الأجنبي ومسئولان للشبكة إلى أنهم "علموا يوم أمس الجمعة بخطط السفر المؤجلة".

وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن "التواريخ لا تزال في حالة تغير مستمر ويمكن أن تتغير مرة أخرى"، في حين رفض البيت الأبيض التعليق على مسار السفر، ولم ترد السفارتان الإسرائيلية والسعودية في واشنطن على الفور على الاستفسارات مساء أمس الجمعة.

والخميس الماضي، ذكرت شبكة NBC News أنه من المتوقع أن يزور بايدن السعودية وإسرائيل هذا الشهر، وذلك نقلاً عن خمسة مصادر مطلعة على الأمر.

وكانت وسائل إعلامية أمريكية، منها صحيفتيّ "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"، قد ذكرت في وقت سابق أن الرئيس جو بايدن قرر أخيراً زيارة المملكة العربية السعودية في نهاية يونيو الجاري، حيث سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.