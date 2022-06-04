شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك في افتتاح المختبر اللغوي لمعهد الخدمات الخارجية الفلبينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين هشام بن سلطان القحطاني في حفل افتتاح المعمل اللغوي العصري التابع لمعهد الخدمات الخارجية بوزارة الخارجية الفلبينية، بحضور معالي وزير الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين، وعضو مجلس الشيوخ الفلبيني لورين ليغاردا، ومدير معهد الخدمات الخارجية وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية الفلبينية.

وتضمن الحفل عرضاً لفنون منطقة بولاكان.

ويقوم المعهد بخدمة منسوبي الخارجية الفلبينية وأعضاء أسرهم المعينين في السفارات الفلبينية في الخارج، وتقديم دورات لمدة 30 ساعة للغات (العربية – الصينية – الإسبانية – اليابانية) حضوريا وعبر الاتصال المرئي.