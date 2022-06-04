شكرا لقرائتكم خبر عن الصين..فرض قيود على «داندونج» جراء زيادة الإصابات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فرضت مقاطعة في مدينة "داندونج" شمال شرق الصين بالقرب من كوريا الشمالية قيودا على حركة المرور من اليوم السبت، بسبب زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، في المنطقة، حتى مع إعلان الحكومة انتصارها على الفيروس في البؤر السابقة، بما في ذلك المركز المالي "شينغهاي".

ومنعت مقاطعة "دونجانج" معظم المركبات من المرور على الطرق من منتصف الليل، طبقا لما ذكره تلفزيون الصين المركزي"سي.سي.تي.في" ، نقلا عن بيان من الشرطة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وأضاف التلفزيون أنه يتم إعفاء المركبات التي تقدم الرعاية الطبية والضروريات الأساسية من القيود.