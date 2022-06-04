زلزال شدته 5 درجات يهز الكويت

04 يونيو , 2022 الكويت (أ ف ب). ذكرت وزارة الإعلام الكويتية أن زلزالاً شدته خمس درجات هز الكويت اليوم السبت. وسجلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل. زلزالاً بقوة 5 بمقياس ريختر جنوب غرب الأحمدي. وقد حدث في تمام الساعة 04:28:02 صباحاً بتوقيت دولة الكويت وعلى عمق 5 كيلومترات. كما قالت قوة الإطفاء الكويتية إنه لم تحدث أضرار نتيجة الزلزال.

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