03 يونيو , 2022
الملكة إليزابيث (أ ف ب).
هنأ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الملكة إليزابيث الثانية على مرور سبعين عاماً على اعتلائها العرش، كما أعلنت وزارة الخارجية في بيونغ يانغ، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكتب كيم في رسالته إلى الملكة: «أوجّه التهنئة لكم ولشعبكم بمناسبة اليوم الوطني لبلدكم، العيد الرسمي لجلالتكم».
كانت هذه تفاصيل خبر كيم جونغ أون يهنئ الملكة إليزابيث بيوبيلها البلاتيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.