كيم جونغ أون يهنئ الملكة إليزابيث بيوبيلها البلاتيني

الملكة إليزابيث (أ ف ب).

هنأ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الملكة إليزابيث الثانية على مرور سبعين عاماً على اعتلائها العرش، كما أعلنت وزارة الخارجية في بيونغ يانغ، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكتب كيم في رسالته إلى الملكة: «أوجّه التهنئة لكم ولشعبكم بمناسبة اليوم الوطني لبلدكم، العيد الرسمي لجلالتكم».