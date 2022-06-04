سلطنة عمان.. اكتشافات نفطية جديدة ستزيد الإنتاج في السنوات المقبلة

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 10:09 صباحاً - منذ 5 دقائق

آخر تحديث: 4 - يونيو - 2022 11:05 صباحًا

في وقت يتخوف فيه العالم من شح الإمدادات النفطية بفعل الحظر الغربي على مشتقات النفط الروسية، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلنت سلطة عمان عن اكتشافات نفطية جديدة في البلاد.

في التفاصيل، أعلنت سلطنة عمان السبت عن اكتشافات نفطية جديدة لدى شركات النفط العاملة بالسلطنة، ستسهم في زيادة الإنتاج ما بين 50 ألفا إلى 100 ألف برميل خلال السنتين أو السنوات الثلاث القادمة، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية عن وزير الطاقة والمعادن محمد بن حمد الرمحي.

وأضاف الرمحي أن احتياطي السلطنة من النفط الخام يبلغ حاليا 5.2 مليار برميل فيما يبلغ احتياطي الغاز حوالي 24 تريليون قدم مكعب.

كما أكد الرمحي استمرار جهود الوزارة في تطوير مجال الاستكشافات حتى يبقى الإنتاج من النفط الخام والمكثفات النفطية كما هو حاليا، أو زيادته حسب وضع السوق خلال الفترة القادمة.

في السياق، وافق تحالف “أوبك+” على زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يومياً لشهري تموز وآب، ما يزيد بنحو 50% عن تلك الأرقام المسجلة في الأشهر الأخيرة. لكن هناك شكوكًا حول قدرة التحالف على تحقيق الزيادات بشكل كامل، نظراً لأنها موزعة عبر الدول الأعضاء، وكثير منها كافح لزيادة الإنتاج.

وحقق النفط مكاسب شهرية هي السادسة على التوالي، في أطول فترة من نوعها خلال 10 سنوات. ويبدو حالياً أن ارتفاع الأسعار بصدد الاستمرار مع اتساع عجز العرض.

غير أنّ الخبراء يعتقدون أن الاتفاق الأخير لزيادة حصص الإنتاج في شهري تموز وآب ليست كافية لإحداث فرق في أرصدة النفط العالمية، وفقاً لنتاشا كانيفا محللة في “جيه بي مورغان” في رسالة عبر البريد الإلكتروني. وبحسب الرسالة، لن يعوض الإنتاج المرتفع الطلبَ المتزايد عند الذروة الموسمية وإعادة فتح الاقتصاد بالصين، في ظل انحراف المخاطر نحو الانخفاض بشأن تقديرات العرض التي وضعها البنك.