فرنسا.. رصد 51 إصابة بجدري القردة

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 10:09 صباحاً - منذ 8 دقائق

تستمر الدول في مختلف بقاع الأرض في رصد اصابات جديدة بفيروس جدري القردة الذي زاد التأهب الدولي، وسط مخاوف من جائحة جديدة.

في هذا الإطار، أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اكتشاف 51 إصابة بجدري القردة، وسط ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة في جميع أنحاء العالم.

وقالت هيئة الصحة العامة الفرنسية إن جميع الإصابات سُجّلت لدى رجال تتراوح أعمارهم بين 22 و63 عاما وإن شخصا واحدا فحسب دخل المستشفى وخرج لاحقا منه.

وأفادت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأنها على دراية بأكثر من 700 إصابة بفيروس جدري القرود على مستوى العالم، بينها 21 حالة في الولايات المتحدة.

وتشمل أعراض جدري القردة الحمى وآلام العضلات وانتفاخ الغدد اللمفاوية والقشعريرة والإرهاق والطفح الجلدي على اليدين والوجه.

ولا يوجد علاج بعد للمرض لكن الأعراض تنتهي عادة بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع، ويعد المرض منتشرا في 11 دولة أفريقية.

وبإمكان الفيروس أن يتسبب بالمرض الشديد في أوساط مجموعات معينة مثل الأطفال والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من نقص في المناعة.