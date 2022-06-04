خامنئي متهمًا “الأعداء”: يثيرون الاضطرابات لإسقاط الجمهورية الإسلامية

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 10:09 صباحاً - منذ 39 دقيقة

آخر تحديث: 4 - يونيو - 2022 10:34 صباحًا

اعتبر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية “علي خامنئي” السبت أن “الأعداء” يثيرون اضطرابات في إيران من أجل إسقاط الجمهورية الإسلامية.

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون: “اليوم يعتمد أهم أمل للأعداء لتوجيه ضربة لبلادنا على احتجاجات شعبية… لكن حسابات الأعداء خاطئة مثل الكثير من حساباتهم السابقة”.

وتنتشر بين الإيرانيين حالة استياء بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشاكل الاقتصادية، في وقت تعثرت فيه جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، والذي من شأنه تخفيف العقوبات.

كما أدّى سقوط المبنى الذي تسبّب بوفاة العشرات الأسبوع الماضي، الى زيادة حالة الغضب الشعبي، حيث أظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تحوّل يوم حداد وطني على ضحايا مبنى منهار في مدينة عبادان الإيرانية إلى العنف.

ويشعر الإيرانيون بالغضب من الظروف والملابسات التي أدت إلى انهيار المبنى، الذي ألقى المسؤولون باللائمة فيه على الفساد وعدم مراعاة قواعد السلامة. كما نُظمت احتجاجات مساء الجمعة الماضي في جنوب البلاد الذي تقع فيه عبادان.

وأظهر مقطع فيديو على تويتر حشدًا من المتظاهرين في عبادان يتحلقون حول أكثر من عشرة من رجال الشرطة على دراجات نارية مساء الأحد الماضي، ويقذفونهم بأشياء ويدفعونهم عن دراجاتهم.

وأظهرت لقطات أخرى على حساب على تويتر يتابعه 50 ألف شخص يركز على احتجاجات إيران، وحدات من شرطة مكافحة الاحتجاجات وهي تهاجم المتظاهرين بالهراوات وتطلق الغاز المسيل للدموع. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة مقاطع الفيديو.

كما أظهر تلفزيون عبادان المحلي رجل الدين محسن حيدري آل كثير، ممثل خوزستان في مجلس الخبراء الإيراني، وهو يخطب أمام المعزين مساء الأحد قبل قطع البث المباشر إثر سماع أصوات أفراد من الحشد يرددون بصوت عال كلمة “وقح”.