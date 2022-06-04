جهود أوروبية للتوصل الى هدنة في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 10:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

تشتدّ حدة الصراع الروسي الأوكراني، خاصةً في شرق أوكرانيا، في محاولة روسية لإحكام السيطرة على إقليم دونباس.

في هذا السياق، قد اشارت وسائل إعلام أميركية الى مشاورات أوروبية من أجل التوصل إلى هدنة مرتقبة للحرب الروسية الأوكرانية الدائرة حاليا.

وقالت شبكة “سي إن إن” الأميركية، نقلا عن مسؤولين أميركين، قولهم إنهم التقوا بانتظام في الأسابيع الأخيرة مع نظرائهم الأوروبيين لمناقشة الأطر المحتملة لوقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في أوكرانيا عن طريق التفاوض.

وأكدت “سي إن إن” أن إيطاليا اقترحت في أحد الاجتماعات أواخر الشهر الماضي أن تلتزم أوكرانيا بالحياد تجاه حلف شمال الأطلسي “الناتو” مقابل بعض الضمانات الأمنية، لافتةً إلى أن إيطاليا اقترحت أيضا أن تجري مفاوضات بين كييف وموسكو حول مستقبل شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس، عقب حياد أوكرانيا بشأن الناتو.

ونوهت الشبكة إلى أنه رغم أن أوكرانيا لا تشارك بشكل مباشر في هذه الاجتماعات، فإن واشنطن ملتزمة بمبدأ “لا شيء بخصوص أوكرانيا بدون أوكرانيا”.

وشدد المسؤولون الأميركيون والغربيون لشبكة “سي إن إن”، على أن هناك قلقًا متزايدا من أن الحرب ستستمر، ربما لسنوات، إذا لم تأت روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق.

يأتي ذلك فيما أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، عن أمله في “انتهاء الصراع في أوكرانيا بالتوصل إلى اتفاق”، مشيرا إلى أنه لا يعلم متى وفي ظل أي ظرف يمكن لهذا أن يحدث.

ودعت واشنطن، الجمعة، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا على الفور، ذاكرةً، في بيان لوزارة الخارجية، أنها “قدمت أكثر من 6.3 مليار دولار مساعدات إلى أوكرانيا”.