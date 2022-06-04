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القبض على شخص هرب الكوكايين بكرسي متحرك بنورث كارولينا

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الدمام - شريف احمد - دخل رجل إلى مطار بولاية نورث كارولينا ومعه أكثر من مجرد كرسي متحرك كهربائي.

يُزعم أن ألكسندر لوبيز موريل ، 22 عامًا ، كان يخفي 23 رطلاً من الكوكايين داخل الكرسي المتحرك عند وصوله إلى مطار شارلوت دوجلاس الدولي من جمهورية الدومينيكان يوم الخميس ، وفقًا للجمارك ودوريات الحدود الأمريكية.

حيث ثبت في اختبار للمادة التي تم العثور عليها محشوة في وسائد الكرسي المتحرك ، أنها إيجابية للكوكايين.

وتم انتشال أربع عبوات تحتوي على الكوكايين،وألقي القبض على لوبيز موريل ووجهت إليه تهمة جريمة الاتجار بالكوكايين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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