شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخص هرب الكوكايين بكرسي متحرك بنورث كارولينا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دخل رجل إلى مطار بولاية نورث كارولينا ومعه أكثر من مجرد كرسي متحرك كهربائي.

يُزعم أن ألكسندر لوبيز موريل ، 22 عامًا ، كان يخفي 23 رطلاً من الكوكايين داخل الكرسي المتحرك عند وصوله إلى مطار شارلوت دوجلاس الدولي من جمهورية الدومينيكان يوم الخميس ، وفقًا للجمارك ودوريات الحدود الأمريكية.

حيث ثبت في اختبار للمادة التي تم العثور عليها محشوة في وسائد الكرسي المتحرك ، أنها إيجابية للكوكايين.

وتم انتشال أربع عبوات تحتوي على الكوكايين،وألقي القبض على لوبيز موريل ووجهت إليه تهمة جريمة الاتجار بالكوكايين.