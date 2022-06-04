خروج قطار عن مساره في جنوب ألمانيا... كان ممتلئاً تماماً بالركاب

خروج قطار عن مساره في جنوب ألمانيا (أ ف ب).

أوردت الشرطة ومسؤولون محليون أن ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم وأصيب 16 آخرون بجروح خطيرة عندما خرج قطار عن مساره في جنوب ألمانيا اليوم الجمعة.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة، الذي لم يكن لديه أي تفاصيل عن القتلى، بأن القطار الذي كان متجهاً إلى ميونيخ كان ممتلئاً تماماً بالركاب وقت وقوع الحادث.

وذكرت صحيفة مونشنر ميركور أن العديد من العربات انقلبت وانزلقت جزئياً على مسار خط السكك الحديدية شمال منتجع غارميش بارتنكيرشن للتزلج في بافاريا.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن إحدى الصحف المحلية، أن العديد من طلاب المدارس كانوا على متن القطار.

وقال متحدث باسم مكتب منطقة غارميش بارتنكيرشن إن 60 شخصاً أصيبوا في الحادث.