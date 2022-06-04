شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء الصينية تطلق سفينة الفضاء «شنتشو -14» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الفضاء الصينية المأهولة (CMSA) اليوم (السبت) أن سفينة الفضاء المأهولة شنتشو -14 ستنطلق في حوالي الساعة 10:44 صباحا (بتوقيت بكين) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب الصين. .

وقال نائب مدير الوكالة أن السفينة الفضائية بعد دخولها المدار ، ستتبنى موعدًا آليًا سريعًا والالتحام مع المنفذ الشعاعي للوحدة الأساسية لمحطة الفضاء تيانهي ، وتشكل مجمعًا مع تيانخه بالإضافة إلى مركبتى الشحن الفضائيين تيانتشو -3 وتيانتشو -4.

وقال لين إن الطاقم في حالة جيدة ، ومنشآت النظام الأرضي تعمل بشكل مستقر.، وإن جميع الاستعدادات للإطلاق قد اكتملت بشكل أساسي.