شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تستعيد السيطرة على جزء من سيفيرودونيتسك الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت أوكرانيا إنها استعادت السيطرة على جزء من مدينة سيفيرودونيتسك الصناعية، محور هجوم روسي للسيطرة على منطقة دونباس الشرقية، وذلك مع احتدام القتال اليوم السبت.

وقال سيرجي جايداي، حاكم إقليم لوجانسك ، للتلفزيون الوطني يوم الجمعة إن القوات الأوكرانية استعادت 20 في المئة من الأراضي التي فقدتها في سيفيرودونتسك.

وأضاف أنه "ليس من الواقعي" سقوط المدينة في الأسبوعين المقبلين على الرغم من نشر تعزيزات روسية.

ومضى يقول "بمجرد أن يكون لدينا ما يكفي من الأسلحة الغربية البعيدة المدى، سنجبر مدفعيتهم على الابتعاد عن مواقعنا. وبعد ذلك، صدقوني، المشاة الروس، سوف يركضون (هاربين)".

ولم يتسن بعد التحقق من زعمه بشأن التقدم الأوكراني. ووصلت رويترز إلى سيفيرودونتسك يوم الخميس وتمكنت من التحقق من أن الأوكرانيين ما زالوا يسيطرون على جزء من المدينة.