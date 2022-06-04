شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن» يرفض تعليق «ماسك» عن سوء حالة الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة تعليق إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا عن "شعور سيء هائل" لديه إزاء الاقتصاد، وقال مازحا إنه يتمنى لماسك "حظا سعيدا" في "رحلته إلى القمر".

وذكرت رويترز في وقت سابق أن ماسك كتب في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مسؤولين تنفيذيين قائلا إنه ينتابه "شعور سيء هائل" عن الاقتصاد ويحتاج إلى خفض الوظائف في شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية بنسبة نحو عشرة في المئة.

وعندما سألت رويترز بايدن عن تصريحات ماسك أجاب بالرفض.