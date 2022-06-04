شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقي يستهدف عصابات «داعش» ويعلن مقتل 4 عناصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، أمس الجمعة، عن مقتل 4 من عناصر عصابات داعش الإرهابية في الأنبار واستهداف كهوف في جبل قرة جوغ شمال البلاد بـضربات جوية.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن " العمليات النوعية والاستباقية ضد ما تبقى من العناصر الإرهابية المنهزمة، تستمر ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق والمتابعة مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة"، مبينة أن "القوة الجوية نفذت بواسطة طائرات F_16 العراقية 7 ضربات استهدفت سلسلة من الكهوف المترابطة في جبل قرة جوغ".