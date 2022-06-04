برلسكوني يؤكد أن أزمة أوكرانيا أظهرت عزلة الغرب عن العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني في مقال نشره في صحيفة "جورنالي" اليوم السبت، أن أحداث أوكرانيا كشفت عزلة الغرب عن بقية العالم.



وأشار برلوسكوني إلى أنه بخلاف الولايات المتحدة وحلفائها، رفضت معظم الدول إدانة العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف: "كشفت الأزمة في أوكرانيا عن حقيقة مرة للغاية. كان الرد الغربي بالإجماع، ولكن ماذا نعني بالغرب؟ الولايات المتحدة وأوروبا وبعض البلدان في منطقة المحيط الهادئ والتي لها علاقات تقليدية مع الولايات المتحدة، ومن بينها أستراليا واليابان. أما دول العالم الأخرى فلم يكن أي منها (انضم إلى موقف الغرب)" .

وخص برلوسكوني بالذكر تركيا التي رفضت، رغم أهمية دورها في حلف الناتو، فرض عقوبات على روسيا.

وخلص السياسي الإيطالي المخضرم إلى أن "ما أظهرته لنا الأزمة الأوكرانية هو مؤشر مقلق للحاضر وخاصة للمستقبل. روسيا معزولة عن الغرب، لكن الغرب معزول عن بقية العالم".