رئيس وزراء اليابان قد يحضر قمة الناتو لأول مرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت قناة "إن إيتش كي" اليابانية نقلا عن مصادرها بأن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، يدرس إمكانية المشاركة في قمة حلف الناتو في مدريد في أواخر يونيو.



وحسب القناة، فإن كيشيدا يعتزم مناقشة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأعمال الصين وكوريا الشمالية والكشف عن خطط اليابان لتعزيز قدراتها الدفاعية بشكل جذري.

وقد يكون كيشيدا أول رئيس وزراء ياباني يحضر قمة الناتو.

ومن المقرر أن تعقد قمة الناتو في العاصمة الإسبانية خلال الفترة بين 28 و30 يونيو الجاري. ومن المتوقع أن يقرر المشاركون نهجا استراتيجيا جديدا وسيدرسون تعزيز قدرات الحلف وعواقب التغير المناخي.