وزارة الإعلام الكويتية: زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يهز البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الإعلام الكويتية، السبت، أن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب البلاد.



وقالت الوزارة في بيان إنه لم تسجل أي أضرار جراء الزلزال الذي شهدته البلاد.

يأتي ذلك فيما قالت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، إن الشبكة سجلت زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب منطقة الأحمدي.

وأضافت أن الزلزال حدث في تمام الساعة 04:28 صباحا بتوقيت الكويت، على عمق 5 كيلومترات في باطن الأرض.

من جانبها، أعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء، أن إدارة عملياتها لم تسجل أي أضرار من جراء الهزة الأرضية التي ضربت الكويت فجر السبت.