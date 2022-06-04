شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط العضوية والقيد بسجلات نقابة المهن الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية وفقاً لآخر تعديل في 2010، شروط العضوية والقيد بسجلات النقابة.

ووفقا للمادة 5 من القانون، يشترط فى عضو النقابة، الآتي: -

(أ) متمتعا بالجنسية المصرية.

(ب‌) متمتعا بحقوقه السياسية وحسن السمعة والسيرة.

(جـ) حاصلا على مؤهل متخصص فى التربية الرياضية باحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة فى مجال الشعبة يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

فيما أشار المادة 6، من القانون، إلى أنه على كل من يتعين انضمامه للنقابة أو يرغب فى الانضمام إليها أن يطلب قيد اسمه فى جداولها، على أن يتضمن الطلب البيانات الآتية:

(أ) اسم الطالب ولقبه.

(ب‌) تاريخ الميلاد والجنسية.

(جـ) محل الإقامة.

(د) المهنة وتاريخ مزاولتها.

(هـ) المؤهلات العلمية وتاريخ الحصول عليها.

وإذا قدم الطلب بعد مضى المدة المشار إليها فى المادة ٨٣ من هذا القانون ضوعف رسم القيد.

وعلى العضو عند تغيير مقر مزاولته للمهنة، أن يخطر النقابة العامة بهذا التغيير فى ظرف شهر من تاريخه.