بسبب نشاط لحزب العمّال.. تركيا تستدعي سفير اليونان

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 07:09 صباحاً - منذ 12 دقيقة

تواصل تركيا التعبير عن احتجاجها من بعض الدول الأوروبية، بسبب نشاطات ينفذّها حزب العمال والجماعات الكردية على أراضي هذه الدول.

وهذه المرة، استدعت وزارة الخارجية التركية السفير اليوناني لدى أنقرة “لازاريس كريستودولو”، بسبب تجمع حاشد نظمه أنصار حزب العمال الكردستاني في أثينا.

في هذا السياق، قالت قناة “تي آر تي هابر”، مساء الجمعة، إن وزارة الخارجية التركية استدعت كريستودولو بعد تجمع حاشد لمؤيدي حزب العمال الكردستاني قرب السفارة التركية في العاصمة اليونانية.

ويتزامن ذلك مع عمليات عسكرية تشنّها تركيا في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني المحظور من قبل أنقرة، ووسط تقارير ترجح إطلاق عملية عسكرية جديدة في الأراضي السورية.

وتقول تركيا إنها تسعى من خلال عملياتها العسكرية إلى إنشاء “منطقة آمنة”، بدعوى حمايتها من هجمات حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة جماعة إرهابية.

هذا ويأتي الحدث في وقت تتصاعد فيه التوترات التركية- اليونانية مرة أخرى، بعدما حاولت أثينا وأنقرة تحسين علاقاتهما المعقدة منذ سنوات خلال العامين الماضيين.

وكان البلدان على شفا صراع مسلح ثلاث مرات في صيف 2020، مما أدى إلى تعبئة الجيش اليوناني، ويرجع هذا التصعيد في التوترات إلى عمليات الاستكشاف الزلزالي لتركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط عن الثروات، المنطقة التي تعتبرها أثينا منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وقبل أيام، اتهم وزير الخارجية التركي اليونان بانتهاك الوضع القائم في جزر شرق بحر إيجة، داعيا إياها إلى نزع الأسلحة، وإلا فستبدأ تركيا بحث مسألة السيادة.

كما أعلن “مولود تشاووش أوغلو”، عزم أنقرة تعليم آلية المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى مع اليونان، متهما أثينا بعرقلة انعقاد المجلس بشكل مستمر.