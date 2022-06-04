شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 2 من قوات حفظ السلام إثر انفجار عبوة ناسفة بمالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أمس الجمعة، مقتل جنديين مصريين من قوات حفظ السلام الأممية في مالي إثر انفجار عبوة ناسفة ، وفقا لمركز أنباء الأمم المتحدة.

وأوضح دوجاريك للصحفيين في المقرّ الدائم بنيويورك إن الجنديين لقيا حتفهما بعد أن انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع في مركبتهما خارج مدينة "دونزا" في منطقة موبتي، كما أصيب جنديان آخران بجراح في الهجوم.

وأضاف دوجاريك "يدين الأمين العام هذا الهجوم الجديد على حفظة السلام التابعين لنا الذين يؤدون ولايتهم في مالي التي مُنحت لهم من قبل مجلس الأمن في ظروف صعبة للغاية."

وأشار إلى أن هذه الحادثة هي السادسة من نوعها التي تتعرض فيها قافلة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة للهجوم منذ 22 أيار/مايو، ويعد الهجوم الثاني المميت على قافلة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة خلال هذا الأسبوع فقط.