شكرا لقرائتكم خبر عن عمدة كييف يؤكد: أوكرانيا ستكسب الحرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال عمدة كييف فيتالي كليتشكو أمس الجمعة، إن أوكرانيا ستكسب الحرب مع روسيا بعد مرور 100 يوم على بداية غزو موسكو.

وقال كليتشكو في مقطع مصور بالفيديو نشره على قناته على تطبيق تلجرام ، إنها "حرب همجية لتدمير أوكرانيا والشعب الأوكراني".

ويمكن سماع صافرات الإنذار من الغارات الجوية وهي تنطلق في خلفية المشهد في العاصمة الأوكرانية.

ومنذ فترة طويلة نقلت روسيا نقطة هجومها من العاصمة كييف إلى شرق أوكرانيا حيث كان الانفصاليون الموالون لروسيا في صراع بالفعل مع القوات الحكومية الأوكرانية.