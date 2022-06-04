شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 2 وفقدان شخص جراء عاصفة «آغاثا» الاستوائية في كوبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي شخصان مصرعهما جراء الأمطار الغزيرة التي رافقت مرور إعصار آغاثا بعدة مقاطعات في كوبا، من بينها العاصمة هافانا.

وأفاد معهد الأرصاد الجوية الكوبية في بيان أن شخصا آخر ما يزال مفقودا بسبب الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية التي أثرت على المناطق الغربية والوسطى من البلاد، لافتا النظر إلى أن العاصفة الاستوائية أسهمت في انقطاع الكهرباء عن آلاف السكان.

وأوضح المعهد أن هذه الأمطار تُعزى إلى مرور إعصار آغاثا يوم الاثنين الماضي بالمكسيك، ثم انخفضت شدته يوم الثلاثاء ليتحول إلى عاصفة استوائية، التي قد تتحول مجددا إلى إعصار آخر خلال الأيام المقبلة.

وقالت السطات الرسمية إنه تم تسجيل 40 انهيارا في مبان سكنية حيث جرى إجلاء مئات الأشخاص، بينما غادر نحو 2000 شخص منازلهم بحثا عن مأوى، فيما ما يزال 50 ألف شخص في مقاطعة هافانا محرومين من الكهرباء.