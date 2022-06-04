شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخص يحمل ذخيرة وهوية شرطي مزيفة قرب مبنى الكونغرس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة الكونغرس الأميركي، أمس الجمعة، القبض على شخص يحمل هوية شرطي مزيفة وكميات كبيرة من الذخيرة.

وأعلنت شرطة الكونغرس أنها قبضت على الرجل خارج مبنى الكابيتول صباحا بعد العثور معه على شارة شرطي مزيفة وبندقية BB ودرع للجسم وذخيرة أخرى.

وكان الرجل قد أوقف سيارته، قبل الساعة الخامسة صباحاً، على الجانب الغربي من مبنى الكابيتول، فاستوقفته دورية لشرطة الكونغرس.

وتم التعرف على الرجل على أنه جيروم فيليبي البالغ من العمر 53 عاماً من فلينت بولاية ميشيغان، وقدم للشرطة شارة مزورة عليها عبارة "إدارة الإنتربول"، كما أكد أنه كان محققا جنائيا مع الوكالة الدولية.

وأعطى فيليب الضباط الإذن بتفتيش سيارته حيث اكتشف الضباط البندقية والذخيرة، ولا يزال المحققون يعملون لتحديد سبب وقوف فيليبي بالقرب من مبنى الكابيتول الأميركي.