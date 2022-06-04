عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هدنة مرتقبة.. مشاورات أوروبية لوقف الحرب في أوكرانيا

السبت 4 يونيو 2022

الخليج 365

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن مشاورات أوروبية من أجل التوصل إلى هدنة مرتقبة للحرب الروسية الأوكرانية الدائرة حاليا.



وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إنهم التقوا بانتظام في الأسابيع الأخيرة مع نظرائهم الأوروبيين لمناقشة الأطر المحتملة لوقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في أوكرانيا عن طريق التفاوض.

وأكدت "سي إن إن" أن إيطاليا اقترحت في أحد الاجتماعات أواخر الشهر الماضي أن تلتزم أوكرانيا بالحياد تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو" مقابل بعض الضمانات الأمنية.

ولفتت الشبكة إلى أن إيطاليا اقترحت أيضا أن تجري مفاوضات بين كييف وموسكو حول مستقبل شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس، عقب حياد أوكرانيا بشأن الناتو.

ونوهت الشبكة إلى أنه رغم أن أوكرانيا لا تشارك بشكل مباشر في هذه الاجتماعات فإن واشنطن ملتزمة بمبدأ "لا شيء بخصوص أوكرانيا بدون أوكرانيا".

وشدد المسؤولون الأمريكيون والغربيون لشبكة "سي إن إن"، على أن هناك قلقا متزايدا من أن الحرب ستستمر، ربما لسنوات، إذا لم تأت روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق.

يأتي ذلك فيما أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن أمله في "انتهاء الصراع في أوكرانيا بالتوصل إلى اتفاق"، مشيرا إلى أنه لا يعلم متى وفي ظل أي ظرف يمكن لهذا أن يحدث.

وكانت روسيا قد بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.

ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف هذه العملية بأنها لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات. لهذا حسب قوله، من المخطط تنفيذ نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، بالإضافة إلى تقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

ودعت واشنطن، الجمعة، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا على الفور.

وأوضحت واشنطن، في بيان لوزارة الخارجية، أنها "قدمت أكثر من 6.3 مليار دولار مساعدات إلى أوكرانيا".