احتجاجاً على نقلهم لرواندا.. مهاجرون يبدؤون إضراباً عن الطعام في بريطانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 04:09 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت الحكومة البريطانية قبل نحو شهرين، خططا لنقل طالبي اللجوء إلى معسكرات في رواندا، حتى يتم البت في طلباتهم.

ومع بدء السلطات البريطانية بتطبيق خطة نقل المهاجرين، بدأ بعض المهاجرين، الراغبين في اللجوء إلى بريطانيا، إضرابا عن الطعام، في أحد مراكز الإيواء، والاحتجاز، المخصصة لهم على الأراضي البريطانية، بعد إبلاغهم بأن عملية نقلهم إلى رواندا ستتم قريبا.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، إن أول طائرة ستنقل المهاجرين، الذين وصلوا بريطانيا، من دون إجراءات رسمية، إلى كيغالي، ستقلع في الرابع عشر من الشهر الجاري، بتأخير أسبوع عن الموعد المعلن في السابق.

وبعد القانون الذي صدر قبل شهرين، لتنظيم إجراءات الهجرة، والجنسية، في بريطانيا، أصبح يحق للداخلية نقل المهاجرين الذين يصلون البلاد بطرق غير قانونية، إلى دولة أخرى، وهي رواندا في هذه الحالة، لتوفير مراكز إيواء لهم.

ويصل آلاف المهاجرين غير القانونيين، بريطانيا في قوارب، عبر القنال الانكليزي، قادمين من فرنسا.

ويعتبر قرار نقل المهاجرين، نحو 7 آلاف كيلومتر من بريطانيا إلى رواندا، جزءا من صفقة بقيمة 120 مليون استرليني بين لندن، وكيغالي.

وقال أحد طالبي اللجوء لبي بي سي، إنه من بين 17 مهاجرا، أنهوا إضرابا عن الطعام الأربعاء، بعد 5 أيام كاملة، بعدما توقف الحراس، عن إمدادهم بالسكر لخلطه بالماء، وهو أمر ضروري عند التوقف عن الطعام.

وعلى الرغم من أن الداخلية لم تحدد عدد المهاجرين المزمع نقلهم إلى رواندا، إلا أن منظمة “كير فور كاليه” الناشطة في مجال حقوق المهاجرين، قالت إن الدفعة الأولى تضم 100 مهاجر.

وتقدم المنظمة، الاستشارة لأكثر من 60 مهاجرا من بين هؤلاء.

وقال مسؤول في الداخلية ردا على سؤال حول الإضراب عن الطعام، في المركز، “صحة وسلامة المهاجرين في المركز، تعتبر من أولوياتنا القصوى”.

وأضاف “نتخذ جميع الإجراءات لمنعهم من إيذاء أنفسهم، أو الانتحار، ومنها وجود فريق سلامة نفسية، في كل مركز إيواء، ويتحملون مسؤولية كبيرة في تحديد المهاجرين الذين يحتاجون الرعاية”.

وقالت باتيل، بعد الإعلان عن بدء رحلات نقل المهاجرين، “نعرف أن المحاولات ستتكرر، لإيقاف العملية، وتأخير عمليات الترحيل، وأنا لن أتراجع وسأبقى ملتزمة كليا بتنفيذ، توقعات الشعب البريطاني”.