شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تسجل نحو 80 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - =أعلنت كوريا الشمالية اليوم السبت تسجيل حالة وفاة جديدة ونحو 80 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19-) اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ قوله إن أكثر من 79 ألفا و100 شخص ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال الـ24 ساعة الماضية، كما توفي شخص واحد.

وأضافت الوكالة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالحمى منذ أواخر نيسان/أبريل الماضي في كوريا الشمالية، ارتفع إلى أكثر من 99ر3 مليون حالة، تعافى منهم 85ر3 مليون شخص، في حين يتلقى العلاج حاليا ما لا يقل عن 146 ألفا و720 شخصا.وبلغت حصيلة الوفيات 71 حالة وفاة.