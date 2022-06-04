شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن فتح باب الاشتراك الاستثنائي للأعضاء وأسرهم بداية من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد شبانة رئيس لجنة الرعاية الصحية والإجتماعية بنقابة الصحفيين، ووكيل النقابة، عن فتح باب الاشتراك للمقيدين بالدفعة الجديدة وأسرهم بمشروع العلاج بدون أية غرامات لمدة 15 يومًا وفق المتبع وذلك بداية من الأحد 5 يونيو وحتى الاثنين 20 يونيو.

وأضاف محمد شبانة أن ذلك بمناسبة حلف الدفعة الجديدة التي أقرتها لجنة القيد بجدول تحت التمرين، اليمين القانونية اليوم السبت، وبقرار من مجلس النقابة وتسهيلا على جميع الزملاء.

وأعلن محمد شبانة عن فتح باب الاشتراك الاستثنائي لأعضاء الجمعية العمومية وأسرهم بغرامة قدرها 200 جنيه وذلك لمدة أسبوع واحد تبدأ من الأحد 5 يونيو وتنتهي، الأحد 12 يونيو .