مقتل أربعة إرهابيين بضربات جوية في الانبار

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، مقتل أربعة إرهابيين بضربات جوية في محافظة الانبار.



وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الجهد الاستخباري المهني الذي عمل به الأبطال في مديرية الاستخبارات العسكرية، بالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، كانت له نتائج مثمرة بعد أن زودت هذه المديرية طائرات الـ F_16 العراقية في قيادة القوة الجوية بمعلومات دقيقة، أسفرت عن تدمير عجلة نوع ( لوري) كانت تقل 4 عناصر من عصابات داعش الإرهابية في وادي القذف ضمن قاطع قيادة عمليات الأنبار، حيث قتل هؤلاء المجرمين بهذه الضربات المؤكدة".



وأضافت، ان "ملاحقة العناصر الإرهابية وتطهير الأراضي من دنسهم واجب وطني لن تحيد عنه قطعاتنا الأمنية المخلصة للعراق وشعبه".

