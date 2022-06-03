انت الان تتابع خبر الحشد يطيح بإرهابي في نينوى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، الإطاحة بمطلوب وفق المادة 4 إرهاب في محافظة نينوى.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية العامة/قسم استخبارات نينوى وبإسناد مفارز من قيادة عمليات نينوى من اعتقال المتهم (ق و ع) في ناحية زمار".
وأشارت إلى أنه "مطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".
وأشارت إلى أنه "مطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".