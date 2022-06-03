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الحشد يطيح بإرهابي في نينوى

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، الإطاحة بمطلوب وفق المادة 4 إرهاب في محافظة نينوى.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية العامة/قسم استخبارات نينوى وبإسناد مفارز من قيادة عمليات نينوى من اعتقال المتهم (ق و ع) في ناحية زمار".

وأشارت إلى أنه "مطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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