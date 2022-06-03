طائرات F_16 العراقية تنفذ 7 ضربات في جبل قرة جوغ

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، تنفيذ طائرات F_16 العراقية 7 ضربات استهدفت سلسلة من الكهوف المترابطة في جبل قرة جوغ.



وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "العمليات النوعية والاستباقية ضد ما تبقى من العناصر الإرهابية المنهزمة، تستمر وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق والمتابعة مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية 7 ضربات استهدفت سلسلة من الكهوف المترابطة في جبل قرة جوغ".



وأضافت، أن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب شرعت لتفتيش الاماكن المستهدفة، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً عن نتائج هذه الضربات".

