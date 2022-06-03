بوتين يصدر قرار حاسم لحل مشكلة الغذاء العالمية

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الوضح الحالي المتمثل بمشكلة الغذاء العالمية تطورت مع وباء كورونا قبل فترة طويلة من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ونوه الرئيس الروسي إلى أن السياسات قصيرة النظر للدول الأوروبية هي التي أدت إلى أزمة في قطاع الطاقة.

وقال بوتين: "لم يستمع الأوروبيون لطلباتنا بالإبقاء على عقود توريد الغاز طويلة الأمد. كان لهذا عواقب سلبية عليهم. ارتفعت الأسعار. لا علاقة لروسيا بهذا الأمر على الإطلاق. وارتفعت أسعار الأسمدة على الفور، والتي يتم إنتاجها جزئيا من الغاز".

وتابع الرئيس الروسي متحدثا عن محاوله الغرب إلقاء اللوم على روسيا: "بالطبع، نشهد الآن محاولات لتحويل المسؤولية عن كل ما يحدث في سوق الغذاء العالمي، والمشكلات الناشئة في هذا السوق إلى روسيا. يجب أن أقول إن هذه محاولة، كما يقال (في المثل الروسي)، هي "للتحول من رأس مؤلم إلى رأس صحي"، (وهو مثل يوضح حالة الاشخاص الذين لا يستطيعون تقبل أخطائهم فيتهمون بها الآخرين).

وأكد بوتين أن "روسيا تنتهي من إزالة الألغام من الموانئ الأوكرانية الخاضعة لسيطرتها ويمكن تصدير الحبوب الأوكرانية عبرها".