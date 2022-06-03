شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. نقابة الصحفيين تنظم حفل حلف اليمين للمقيدين الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم لجنة القيد بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميرى وكيل النقابة، عصر غدا السبت، حفل حلف اليمين للمقيدين الجدد بجدول تحت التمرين بالنقابة.

وكان مجلس نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب ضياء رشوان نقيب الصحفيين قد اعتمد من قبل نتيجة اللجنة الأخيرة للقيد بجدول تحت التمرين.

وأكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، تلقى دعوة من "الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب" لتمثيل نقابة الصحفيين فى الحوار الوطنى الذى دعا إليه رئيس الجمهورية فى إفطار الأسرة المصرية يوم 26 أبريل الماضى، ممثلا لنقابتنا العريقة.

وأضاف نقيب الصحفيين أنه لما كان الحوار شاملا لكل قضايا الوطن، وبالنسبة لنا ما يخص مهنتنا وأحوالنا ونقابتنا، فإنه يتطلع لأن يتلقى من الصحفيين مقترحاتكم فيما يجب مناقشته فى ذلك الحوار باسمكم لأخذ قرار به من مجلس النقابة فى اجتماع طارئ سيعقد قريبا جدا.