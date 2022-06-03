شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: الوضع العالمي سيزداد سوءاً بسبب العقوبات على روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوضع المزعج في سوق الغذاء العالمية يتصل بالسياسة الأوروبية قصيرة النظر في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن قرار أمريكا بطبع نقود أدى إلى زيادة أسعار الغذاء عالمياً.

وأضاف بوتين: نرى محاولات لإلقاء اللوم على روسيا في المشكلات بسوق الغذاء العالمية، قائلا:"الوضع سيزداد سوءا في العالم بسبب العقوبات على روسيا".

وأوضح أن ارتفاع أسعار الأسمدة لا علاقة له بالحرب الأوكرانية، قائلا: "سنعمل على ضمان سلامة صادرات الحبوب من موانئ البحر الأسود".