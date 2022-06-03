شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جندي باكستاني في هجوم نفذه مجهولون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي جندي من رجال الجيش الباكستاني مصرعه، جراء هجوم مسلح نفذه مجهولون على حاجز أمني لقوات الجيش في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش اليوم، أن مسلحين شنوا هجومًا مسلحًا خلال الليلة الماضية على حاجز للجيش في منطقة دته خيل، بمقاطعة شمال وزيرستان، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن مقتل جندي من الجيش.

وأضاف البيان، أن قوات الجيش شرعت بشن عملية في المنطقة، مؤكدا أن قوات الجيش لن تساوم على أمن البلاد واستقرارها، وهي ماضية إلى الأمام في استئصال جذور الإرهاب.