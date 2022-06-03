تأكيد أممي - بريطاني - أمريكي على استقرار العراق وسيادته

وقالت السفارة الأمريكية لدى بغداد في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السفيرة ألينا إل رومانوسكي اجتمعت مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت وسفير المملكة المتحدة لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون في 3 حزيران".وأعربت إل رومانوسكي، وفق البيان، عن "تقديرها للتنسيق بين الأمم المتحدة والمملكة المتحدة مع الولايات المتحدة وبقية الدول من المجتمع الدولي لدعم عراق مستقر ومزدهر وديمقراطي وموحد".

وأضافت، "تعتبر الأمم المتحدة والمملكة المتحدة شريكين أساسيين في علاقتنا المتعددة الاتجاهات مع العراق لتعزيز مصالحنا المشتركة العديدة، بما في ذلك استقرار العراق وسيادته، والتمكين الاقتصادي، وجهود مكافحة الفساد، واستقلال الطاقة، والمناخ، وحماية حقوق الإنسان، وتأكيد التزامنا بضمان المساعدة الانسانية للاشخاص المتعففين".

