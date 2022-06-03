القوة الجوية يهزم زاخو في ممتاز الكرة

وسجل هدف الصقور الوحيد، نجم الفريق حمادي أحمد عن الدقيق 58 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز وصل القوة الجوية إلى النقطة 64 بالمركز الثالث، فيما بقي زاخو عند النقطة 44 بالمركز العاشر.

