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القوة الجوية يهزم زاخو في ممتاز الكرة

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-06-03 | 19:55

القوة الجوية يهزم زاخو في ممتاز الكرة

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حقق نادي القوة الجوية، اليوم الجمعة، الفوز على زاخو بهدف نظيف، لحساب الجولة 34 من الدوري الممتاز.
وسجل هدف الصقور الوحيد، نجم الفريق حمادي أحمد عن الدقيق 58 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز وصل القوة الجوية إلى النقطة 64 بالمركز الثالث، فيما بقي زاخو عند النقطة 44 بالمركز العاشر.

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