انت الان تتابع خبر القوة الجوية يهزم زاخو في ممتاز الكرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-06-03 | 19:55
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حقق نادي القوة الجوية، اليوم الجمعة، الفوز على زاخو بهدف نظيف، لحساب الجولة 34 من الدوري الممتاز.
وسجل هدف الصقور الوحيد، نجم الفريق حمادي أحمد عن الدقيق 58 من عمر اللقاء.
وبهذا الفوز وصل القوة الجوية إلى النقطة 64 بالمركز الثالث، فيما بقي زاخو عند النقطة 44 بالمركز العاشر.
وبهذا الفوز وصل القوة الجوية إلى النقطة 64 بالمركز الثالث، فيما بقي زاخو عند النقطة 44 بالمركز العاشر.