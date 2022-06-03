انت الان تتابع خبر الصدر يقطع كلمته بذكرى شهادة والده ويغادر المنصة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، إن من قتل السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر هو "البعث الصدامي الملعون" بأمر مباشر من الطاغية.
وقال الصدر في كلمته بذكرى استشهاد والده وشقيقيه، إن "البعث الصدامي الملعون هو من قتل السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر بأمر مباشر من الطاغية الملعون".
وتابع، "الشهيد الصدر قتل بعد خطبته ومطالبته بالإفراج عن المعتقلين وهو أوضح دليل على ذلك".
وبعد ذلك قطع الصدر كلمته، وغادر المنصة بسبب ضجة الحضور وعدم الانصات لكلمته.
وتابع، "الشهيد الصدر قتل بعد خطبته ومطالبته بالإفراج عن المعتقلين وهو أوضح دليل على ذلك".
وبعد ذلك قطع الصدر كلمته، وغادر المنصة بسبب ضجة الحضور وعدم الانصات لكلمته.