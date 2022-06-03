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انت الان تتابع خبر صورة 'مأساوية' من النجف لجفاف نهر الفرات! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مراسل قناة السومرية في محافظة النجف، اليوم الجمعة، بجفاف نهر الفرات المار بقضاء المشخاب.
وقال مراسلنا، إن "نهر الفرات المار بقضاء المشخاب جف نهائياً؛ نتيجة غياب الإطلاقات المائية".
وينبع الفرات من تركيا ويعبر الأراضي السورية ليجري داخل الأراضي العراقية حيث يلتقي في جنوبها مع نهر دجلة، ليشكلا شط العرب.
أدناه صورة توضح جفاف النهر:
وينبع الفرات من تركيا ويعبر الأراضي السورية ليجري داخل الأراضي العراقية حيث يلتقي في جنوبها مع نهر دجلة، ليشكلا شط العرب.
أدناه صورة توضح جفاف النهر: