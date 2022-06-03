صورة 'مأساوية' من النجف لجفاف نهر الفرات!

وقال مراسلنا، إن "نهر الفرات المار بقضاء المشخاب جف نهائياً؛ نتيجة غياب الإطلاقات المائية".

وينبع الفرات من تركيا ويعبر الأراضي السورية ليجري داخل الأراضي العراقية حيث يلتقي في جنوبها مع نهر دجلة، ليشكلا شط العرب.



أدناه صورة توضح جفاف النهر: