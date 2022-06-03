"ناشيونال إنترست": واشنطن تبالغ في تقدير قوتها لبناء تحالف ضد الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يونيو 2022

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قالت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن تواجه تحديات كبيرة في بناء تحالف ضد الصين، محذرة من أن سياسة التنافس العدائي التي تنتهجها الولايات المتحدة ستضرها أكثر مما تفيدها.



وأشارت المجلة في تقرير نشرته، الخميس، إلى أن واشنطن تتجه بتلك السياسة نحو حرب باردة مع الصين، وأن ذلك قد يؤدي إلى تسريع ”انحدار“ الولايات المتحدة.

وكتبت المجلة في تقريرها: ”تواجه استراتيجية إدارة جو بايدن للتوافق بشكل أوثق مع الحلفاء والشركاء من أجل مواجهة الصين تحديات خطيرة.. والحقيقة أن إدارة بايدن تبالغ في تقدير قوتها ونفوذها لتنظيم تحالف في مواجهة الصين“.